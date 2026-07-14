Döviz kurlarında yeni günde karışık seyri olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru yeni bir rekoru kırarken, Euro/TL'de de yatay seyrin olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru dün ilk defa 47 lira seviyesini aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün de kısmi yükselişler yaşayan dolar/TL kuru, sabah seansında 09.32'de 47,03 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL'de de yatay seyrin olduğu görülüyor. Euro/TL dün 53,87 seviyesine kadar sert yükseldi.

Bugün bir miktar düşüşler yaşadıktan sonra yatay bir seyir sergiliyor. Euro/TL bugün sabah seansında 09.32'de 53,57 seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.