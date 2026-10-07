Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1750'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 azalışla 55,2810'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 65,2400'dan işlem görüyor.
Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 102,1 seviyesinde bulunuyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi son günlerde gördüğü 24 yılın zirvesinden bir miktar geri çekilse de yüzde 5,3 civarında yüksek kalmaya devam ederken dolar endeksi güçlü duruşunu koruyor.
Enerji tarafında aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı 101 doların üzerine çıkarken, Husilerin Suudi Arabistan'daki saldırıları arz riskini yeniden fiyatlamalara yansıtıyor.
Öte yandan son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ABD'de iş gücü piyasalarının soğuduğuna işaret etmesi enflasyon risklerinde yumuşamayı beraberinde getirirken, Fed'e yönelik şahin tahminlerin de bir miktar azalmasına katkı sağladı.
Gözler bu doğrultuda Fed üyelerinin enflasyona karşı tutumunu gösterecek Fed tutanaklarına çevrildi. Bu akşam açıklanacak tutanaklarda Fed'in projeksiyonlarına ilişkin sinyaller aranacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Ancak bankanın aralık toplantısında faiz artışına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.