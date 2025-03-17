Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD enflasyon rakamlarının etkili olduğu geçen haftada para döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Bu hafta aynı zamanda ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4,50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
Dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketlenmeleri hızlandırarak rekor üstüne rekor kırarken, Euro/TL ise yükselişlerime devam etti.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, geçen haftanın son işlem gününü 36,56 ile 36,68 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,56 seviyesinde tamamladı. Yeni güde ise sabah seansında 08.33'te 36,66 seviyesinde tamamladı.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL yukarı yükselişlerini yeni haftaya taşıdı. Geçen haftanın son işlem gününü 39,72 ile 40,04 aralığında geçiren Euro/TL günü 39,81 liradan tamamladı. yeni günse ise sabah seansında aynı saat diliminde 39,90 seviyesinde bulunuyor.