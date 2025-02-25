Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. TL tarafındaki kayıplar dolar/TL kurunda yükselişi tetikliyor.
Dünü 36,40- 36,45 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,40 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.30'da 36,45 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 38,05-38,38 aralığında geçiren Euro/TL günü 38,14 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 32,21 seviyesinde bulunuyor.