

Küresel piyasalar yarın açıklanacak olan kirik Fed faiz kararına odaklandı. Fed Başknı Powell ile ABD Başkanı Trump'ın arasında uzun süredir devam eden faiz indirim tartışmaları her geçen gün daha da alevleniyor.

Trump, dün yeniden faiz indirimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Faizleri indirmeleri gerekiyor. kıllı bir insan indirir. Faiz indirimi olmadan bile iyi gidiyoruz." dedi. Fed'in faiz kararı toplantısı öncesinde Trump'ın bu açıklamaları, Fed'in kararını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Piyasanın beklentiis ise Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4,50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Fed'in faizleri değişmemesi piyasalar üzerinde etki oluşturmayabilir ancak kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda faiz politikasına yönelik vereceği mesajlar piyasalar üzerinde etkili olabilir.

PİYASALARDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, ons altın sert düşüşler yaşadı. Altın fiyatları, ticaret iyimserliği ve güçlenen doların etkisiyle üç haftanın dip seviyelerinde seyrediyor. Spot altın üç haftanın en düşük seviyesine inerek 3 bin 327 doları görürken gram altın ise 4 bin 337 liraya kadar düştü.