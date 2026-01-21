Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın alacağı karar piyasalar tarafından merak ediliyor.

Piyasanın beklentisi, TCMB’nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5 seviyesine çekmesi en güçlü senaryo olarak masada yer alıyor.

Ankete katılan 46 ekonomistin büyük bir çoğunluğu, TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizini 150 baz puan indireceğini öngörüyor. Bu beklenti gerçekleşirse, politika faizi %36,5 seviyesine gerileyecek. Ankete katılan ekonomistlerden bazıları daha düşük (100 baz puan) veya daha yüksek (200 baz puan) indirimler beklese de, 150 baz puanlık indirim beklentisi medyan değer olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararları, döviz kurları, enflasyon ve genel ekonomik aktivite üzerinde önemli etkilere sahip. Bu nedenle, PPK toplantısından çıkacak karar, piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği, enflasyonla mücadeledeki başarıya ve küresel ekonomik koşullara bağlı olacak.

Karar metninde yer alacak ifadeler ise piyasalar tarafından yakından izlenecek. Karar metninde yer alacak ifadeler gelecek döneme ilişkin para piyasasına yönelik mesajlar verebilir.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2026

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026