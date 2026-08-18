Türk lirası dolar ve euro başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününde serbest piyasada yüzde 0,1 değer kazanarak 47,9210 seviyesine yükseldi.



Euro/TL ise dün 55,67 seviyesindeyken tarihi rekora imza atmasının ardından bugün 55, 48 seviyesinde bulunuyor.

Ancak döviz bürolarında ve Kapalıçarşı'daki tablolara bakıldığında fiziki dolar 48 liradan satılıyor.

MERKEZ BANKASI DOLARI TUTMAYACAK İDDİASI

Öte yandan alınan kulislere göre kurdaki değer kaybının hızlanacağı, KOBİ’lerin krediye erişiminin kolaylaşacağı ve piyasa faizlerinin düşeceği iddia edildi. Ekonomistler bu kulis bilgisini “Seçim ekonomisinin ilk adımı” yorumlarken Merkez Bankası'nın doları enflasyon düzeyi ile eşit seviyeye getireceği de iddialar arasında yer aldı.

Ekonomi yönetimi, iş dünyası ve reel sektörün bir süredir dile getirdiği talepler doğrultusunda sıkı para politikasında esnek adımlar atmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi kadrosunun, piyasayı rahatlatmak amacıyla üç kritik alanda "kalibrasyon" yapacağı öne sürüldü.

FAİZLER GERİLEYECEK KREDİLER ESNEYECEK

Ekonomim gazetesinin haberine göre, atılacak adımların ilki faiz oranları üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Halihazırda yüzde 40 seviyesinde bulunan fonlama faizinin, Merkez Bankası’nın yüzde 37 olan politika faizine yakınlaştırılması hedefleniyor. Bu hamleyle ana faiz oranı sabit kalsa dahi ticari ve bireysel piyasa faizlerinde düşüş sağlanması öngörülüyor. Ayrıca KOBİ’lerin Türk Lirası işletme kredilerine ulaşmasını zorlaştıran büyüme sınırlarının gevşetilmesi ve döviz kredilerindeki aylık yüzde 0,5'lik katı limitin esnetilmesi planlanıyor.

KURDA 'ENFLASYON KADAR ARTIŞ'

İş dünyasından gelen "aşırı değerli TL" eleştirileri sonrasında döviz kuru politikasında da makas değişimine gidilmesi bekleniyor. Yılbaşından bu yana aylık enflasyon yüzde 2’nin üzerinde seyrederken, dolar kurundaki artış aylık yüzde 1,2 ile 1,6 arasında tutulmuştu. Türk Lirası’nın reel olarak değer kazanmasına yol açan bu uygulamadan vazgeçilerek, döviz kurlarının yükselişinin enflasyon oranına paralel gerçekleşmesine izin verileceği belirtiliyor.