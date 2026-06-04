Küresel piyasalarda doların gücünü koruyacağı, ABD tahvil faizlerinin yüksek kalacağı ve Amerikan hisse senetlerinin diğer piyasalara göre daha iyi performans göstereceği yönündeki beklentiler giderek güçlenirken, Ekonomist Artun Kocabalkan bu görüş birliğinin yeni riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Kocabalkan, yatırımcıların büyük bölümünün aynı hikâyeye inanmasının piyasalarda kırılganlığı artırabileceğini ifade etti.

AMERİKAN EKONOMİSİNE GÜVEN DEVAM EDİYOR

Artun Kocabalkan'ın değerlendirmesine göre son aylarda uluslararası yatırım çevrelerinde en çok öne çıkan tema "Amerikan istisnacılığı" oldu. ABD ekonomisinin güçlü büyümeyi sürdürmesi, yapay zekâ yatırımlarının ekonomiyi desteklemesi, şirket kârlılıklarının yüksek seyretmesi ve Fed'in faiz indirimine gitmek zorunda kalmaması bu görüşün temel dayanaklarını oluşturuyor.

Ancak Kocabalkan, piyasalarda bu senaryonun büyük ölçüde fiyatlanmış olabileceğini belirterek, beklentilerin zaten oldukça yüksek seviyelere ulaştığını ve yeni olumlu sürprizlerin giderek zorlaştığını vurguladı.

YAPAY ZEKÂ ENFLASYONU BESLEYEBİLİR

Kocabalkan, son iki yılda yapay zekâ yatırımlarının verimliliği artırarak enflasyonu düşüreceği yönünde yaygın bir görüş oluştuğunu ancak son verilerin farklı bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Yarı iletken yatırımlarındaki artış, veri merkezlerine yönelik harcamaların hızlanması, enerji talebindeki yükseliş ve sektörde ücretlerin tarihi seviyelere çıkmasının yeni bir yatırım döngüsüne işaret ettiğini belirten Kocabalkan, yapay zekânın kısa vadede enflasyonist etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Bu durumun faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceğini kaydeden Kocabalkan, tahvil piyasalarının da bu süreçten olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

ENERJİ FİYATLARINDA KALICILIK RİSKİ

Jeopolitik gelişmelerde yatırımcıların çoğunlukla petrol fiyatlarına odaklandığını belirten Kocabalkan, asıl önemli olanın fiyatların ne kadar süre yüksek kaldığı olduğunu ifade etti.

Enerji maliyetlerinin uzun süre yüksek seyretmesi halinde gıda ve lojistik maliyetlerinin artabileceğini, turizm sektörünün etkilenebileceğini ve enflasyonun yeniden hız kazanabileceğini belirten Kocabalkan, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler açısından bu risklerin devam ettiğini vurguladı.

AVRUPA İÇİN KARAMSARLIK HÂKİM

Kocabalkan'a göre küresel yatırımcıların önemli bölümü Avrupa ekonomisine ilişkin temkinli bir duruş sergiliyor. Doların güçlü kalacağı ve Avrupa'nın ekonomik performans açısından geride kalacağı yönündeki beklentiler piyasada yaygın kabul görüyor.

Ancak geçmiş dönemlerde benzer fikir birliklerinin ardından beklenmedik piyasa hareketlerinin yaşandığını hatırlatan Kocabalkan, Avrupa varlıklarının da sürpriz şekilde ön plana çıkabileceğini belirtti.

ASYA PARA BİRİMLERİNDE KIRILGANLIK SÜRÜYOR

Kocabalkan, Güney Kore wonu, Endonezya rupisi, Hindistan rupisi ve Filipin pesosunun enerji maliyetleri ile dolar baskısı nedeniyle kırılgan görünümünü koruduğunu ifade etti.

Buna karşılık Çin yuanına yönelik beklentilerin daha olumlu olduğunu belirten Kocabalkan, enerji piyasalarında normalleşme ve küresel ticarette toparlanma yaşanması halinde yatırımcıların yeniden Asya varlıklarına yönelebileceğini söyledi.

PİYASALARIN KÖR NOKTASI NERESİ?

Artun Kocabalkan, yatırımcıların büyük bölümünün enflasyonun yüksek kalacağına, doların güçlü seyrini sürdüreceğine ve ABD hisse senetlerinin üstün performans göstermeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Ancak petrol fiyatlarının gerilemesi, jeopolitik tansiyonun düşmesi, enflasyonun beklenenden hızlı yavaşlaması veya Fed'in daha güvercin bir politika izlemesi halinde mevcut piyasa beklentilerinin tersine dönebileceğini ifade eden Kocabalkan, bugün en kalabalık yatırım pozisyonlarının yarının en büyük kayıplarını oluşturabileceği uyarısında bulundu.

SONUÇ

Kocabalkan'a göre küresel piyasalarda asıl soru hangi varlığın yükseleceği değil, herkesin aynı yönde pozisyon aldığı bir ortamda ilk kırılmanın nereden geleceği. Uzman isim, yatırımcıların doların gerçekten güçlü olup olmadığını değil, doların güçlü kalacağına yönelik inancın ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulaması gerektiğini belirtti.