Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel tarafından hazırlanan 3 Kasım tarihli bilgi notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayında döviz kuruna yönelik adımlarına dikkat çekildi.

Notta, TCMB'nin "teknik bir ayarlama" gerçekleştirdiği ve Türk lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybı hızını eylül ayındaki yüzde 1,6 seviyesinden ekim ayında yüzde 1,8'e çıkardığı aktarıldı.

ENERJİ FİYATLARI VE REZERV UYARISI

Barclays değerlendirmesinde, küresel enerji fiyatlarında belirgin bir düzeltme gerçekleşmediği sürece Merkez Bankası'nın liradaki değer kaybı hızını yavaşlatmasının beklenmediği vurgulandı.

Raporda ayrıca kurdaki seyre ilişkin risklere de işaret edilerek, değer kaybının daha da hızlanmasının dolarizasyon baskısını artırabileceği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Ercan Ergüzel, cari açığın finansmanına dair endişelerin artış göstermesi halinde yetkililerin devreye alabileceği olası senaryoya da notunda yer verdi.

Buna göre ekonomi yönetiminin, ortaya çıkabilecek dolarizasyon baskısını sınırlamak amacıyla liradaki daha hızlı değer kaybı sürecini, lira mevduatlarına yönelik daha düşük bir stopaj vergisi uygulamasıyla birlikte yürütebileceği belirtildi.

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