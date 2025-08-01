Küresel piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakmaya doğru hazırlanıyor. Bu hafta ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed Trump'ın faiz indirimi baskısını reddederek, faizleri yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Powell "Eylül ayı için bir beklentimiz yok verileri izliyoruz" dedi.

Bugün ise ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek. Bu veri ABD ekonomisine dair sinyaller verebilir. geçtiğimiz öncü tarım dışı istihdam rakamları takip edilmişti. Öncü tarım dışı istihdam rakamları 104 bin olarak açıklandı. Beklentinin üstünde gelen öncü veri, bugün açıklanacak olan asıl tarım dışı istihdamına da pozitif geleceğine dair mesajlar verebilir.

DOLAR/TL SINIRLI YÜKSELİŞTE

Açıklanacak olan veri dolar üzerinde yüksek volatilite oluşturabilir. Bu da döviz kurlarını harekete geçirebilir. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 40,51 ile 40,59 aralığında geçiren dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.05'te 40,66 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL'DE SON DURUM

Euro/TL son zamanlarda jeopolitik riskler ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyir sergiliyor. Dünü 46,26 ile 46,62 aralığında geçiren Euro/TL bugün sabah 09.05'te 46,52 seviyesinde bulunuyor.

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