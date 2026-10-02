Bank of America Başstratejisti Michael Hartnett, piyasalarda son dönemde belirginleşen riskten kaçış eğilimine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hartnett, yatırımcıların dolarda yükselişin sona erdiğine dair işaretler gelene kadar daha riskli varlıklardan uzak durmayı sürdürebileceğini ifade etti.

PİYASALARDAKİ TEDİRGİNLİĞİ DOLARI DESTEKLEYİYOR

Hartnett yayımladığı yatırımcı notunda, tahvil getirilerinin 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden gerilemediği sürece piyasalardaki tedirginliğin devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Yatırımcıların riskli varlıklardaki pozisyonlarını düşürerek yeniden nakit biriktirmeye başlamasıyla birlikte, Bloomberg Dolar Endeksi eylül ayındaki dip seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 3 yükseliş kaydetti.

Doların bu tırmanışına; İran kaynaklı gerilimin yarattığı enflasyonist baskılar, piyasalardaki ek parasal sıkılaştırma beklentileri ve güçlü şirket kârlarının etkisiyle artan tahvil getirileri eşlik etti.

Hartnett, son fiyat hareketlerinin yatırımcıların kaldıraç ve risk seviyelerini düşürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

TAHVİL GERİ ALIMLARI VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ RİSKLER

Yükselen tahvil getirilerinin ABD'deki yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyümeyi tehdit etmesi durumunda, ABD yönetiminin daha agresif Hazine tahvili geri alımlarına yönelebileceği ifade edildi.

Hartnett, bu senaryonun özellikle kasım ayında yapılması planlanan ABD ara seçimleri öncesinde kritik bir boyut kazanabileceğini ve tahvil piyasasındaki seyrin yatırımcı iştahı üzerinde belirleyici olacağını aktardı.

Öte yandan, küçük ve orta ölçekli şirket hisselerinin bankacılık sektöründeki sert düşüşe katılması halinde piyasalardaki aşağı yönlü risklerin daha endişe verici bir seviyeye ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Bank of America'nın analizine göre, yatırımcıların riskli varlıklara geri dönmesinde doların izleyeceği rota ile tahvil getirilerindeki hareketlilik temel göstergeler arasında yer alıyor.

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