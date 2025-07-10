ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından doların zayıflaması, altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareketlendirdi. Küresel piyasalarda ons altın 3.324 dolara yükselirken, iç piyasada gram altın 4.278 lira seviyesine ulaştı.

TARİFELER DOLARI ZAYIFLATTI

Yatırımcılar, zayıflayan doların etkisiyle güvenli liman olarak görülen altına yönelirken, ons altın fiyatı yüzde 0,3’ün üzerinde artış gösterirken gram altın da yükselişe geçti.

ABC Refinery analistlerinden Nicholas Frappell, altının önemli bir teknik destek seviyesinden sıçradığını belirterek, "Ayrıca doların genel düşüşü de fiyatları destekliyor" dedi.

PİYASADA TARİFE YORGUNLUĞU VAR

City Index’in kıdemli analistlerinden Matt Simpson ise, Trump’ın tarifelerinin piyasa üzerindeki etkisinin azaldığına dikkat çekerek, "Piyasa artık tarife yorgunluğu yaşıyor ve yeni bir katalizöre ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler teknik açıdan ons altında 3.303 dolar seviyesini destek, 3.330 doları ise direnç noktası olarak gösteriyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3.346 dolar yeni hedef olarak öne çıkıyor.

BAKIRA YÜZDE 50 ORANINDA VERGİ

Trump, son açıklamasında ithal bakıra yüzde 50 oranında vergi getirileceğini ve Brezilya’dan gelen bazı ürünlere de aynı oranda tarife uygulanacağını duyurdu. Bu yeni düzenlemelerin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Öte yandan, Güney Kore ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye yönelik yüzde 25 oranında ek gümrük tarifeleri için de bildirim yapıldı. Anlaşma sağlanmaması halinde bu vergiler de 1 Ağustos’ta devreye girecek.