Yeni işlem gününde küresel piyasalarda değer kaybı yaşayan ABD Dolar Endeksi (DXY) üzerindeki baskı artarken, yurt içi piyasalarda Türk Lirası’nda gözlenen zayıf seyrin etkisiyle döviz kurlarında üst üste rekor seviyeler test edilmeye devam ediyor.

Doların küresel çapta ivme kaybetmesinde, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz patikasına ilişkin açıklamalar belirleyici oldu. New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl için bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini, ancak 2027 yılına gelindiğinde ilave bir sıkılaştırmaya muhtemelen gerek kalmayacağını ifade etti. Williams’ın 2027’ye yönelik bu temkinli ve sınırlı sıkılaşma sinyali, dolar üzerinde ek bir satış baskısı yarattı.

Küresel tarafta Fed’in faiz patikasında sona yaklaştığı beklentileri dolarda gevşemeye yol açarken, iç piyasada Türk Lirası’ndaki kırılganlık nedeniyle döviz kurlarındaki yukarı yönlü rekor serisi sürüyor.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Dolar/TL kuru hafta ortasında yukarı yönlü seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 09.00'da 49,39 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Euro/TL'de de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL bugün saba seansında 09.00'da 55,38 seviyesinde bulunuyor.

Piyasada tüm gözler ABD tüketici fiyat endeksi verilerine ve Fed politika yapıcılarının faiz oranlarına ilişkin görünümüne çevrildi.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin, ağustos ayındaki yüzde 0,4'lük artışın ardından eylülde aylık bazda yüzde 0,6 artması beklenirken, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükseleceği öngörülüyor. Ayrıca, Fed'in de Bej Kitabı'nı yayınlaması bekleniyor.

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