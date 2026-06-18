ABD doları, Federal Rezerv'in (Fed) şahin bir tutum sergilemesinin faiz artırımı beklentilerini tetiklemesiyle Perşembe günü bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyesine yükselişe geçti.

Dolar endeks, perşembe günü 13.59'da 100,741 puanın üstüne çıktı.

Dolar/TL'de de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Dolar/TL kuru bugün 13.59'da 44.56 liraya yükseldi.

Euro yüzde 0,3 düşüşle 1,146 dolara, sterlin ise yüzde 0,54 düşüşle 1,322 dolara geriledi.

Japon yeninin dolar karşısındaki değeri 160,90 seviyesine kadar düşerek Temmuz 2024'ten beri en düşük seviyesini gördü.

Fed, yeni başkan Kevin Warsh'ın göreve başladığı dönemde kapsamlı bir politika incelemesiyle faiz oranlarını yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı.

Enflasyon endişelerinin artmasıyla beraber, politika yapıcıların neredeyse yarısı bu yıl faiz artırımı öngörüyor.

LSEG verilerine göre, Fed fonları vadeli işlem piyasası Ekim ayına kadar faiz artırımını tamamen fiyatlıyor ve güçlü perakende satış verileri de şahin beklentileri daha da artırıyor.

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