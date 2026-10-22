ABD dolarındaki düşüş, yapay zeka yatırımlarının ekonomik büyümeyi destekleyeceği ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle durakladı. Dolar endeksi perşembe günü 101,7 civarında sabit kaldı.

Döviz piyasasında yatırımcılar, gelecek hafta Japonya, ABD ve Avrupa'da açıklanacak para politikası kararlarında şahin bir yaklaşım bekliyor. Fed toplantısı öncesinde iş gücü piyasasındaki zayıflama belirtileri ve tüketici enflasyonu beklentilerindeki değişimler izlenecek.

FED'DE ARALIK İÇİN ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası'nın ekim toplantısında federal fonlama faiz aralığını yüzde 3,75-4 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa beklentileri ise aralık ayında faiz artırımına gidileceği yönünde.

Bununla birlikte, son ABD verileri ekonominin faize duyarlı sektörlerinde zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor. İstihdam ve iş aktivitesi verilerinin zayıflaması, aralık ayına yönelik faiz artırımı beklentilerini azaltabilir. Bu durumda ABD Hazine tahvili getirilerinin gerilemesi ve doların zayıflaması, altın fiyatlarını destekleyebilir.

Daha güçlü ekonomik veriler veya enflasyon baskısının yeniden artması ise kısıtlayıcı para politikasının sürdürülmesi yönündeki beklentileri güçlendirebilir.

AVRUPA VE JAPONYA'DA FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta gösterge faiz oranını yüzde 2,5'te sabit tutması bekleniyor. Ancak yıl sonundan önce faiz artırımı yapılacağı beklentisi piyasalarda büyük ölçüde fiyatlanmış durumda.

Japonya'da da gelecek haftaki toplantıda politika faizinin değiştirilmemesi bekleniyor. Piyasa fiyatlamaları, bir sonraki artırımın gelecek yılın başlarında yapılacağına ve politika faizinin yüzde 1,5'e çıkarılacağına işaret ediyor.

BÜYÜME BEKLENTİSİNE KARŞI ZAYIF VERİLER

Güçlü şirket bilançoları ABD'nin önde gelen borsa endekslerini yukarı taşırken, İran ve Hürmüz Boğazı çevresindeki çözümlenmemiş gerilimler enerji fiyatları ile para politikası görünümünü karmaşıklaştırmayı sürdürüyor.

CNBC-e'nin Reuters'tan aktardığı değerlendirmede Spectra Markets Başkanı Brent Donnelly, eurodaki hareket alanının sınırlı kaldığını belirtti. Donnelly, kötü haberlerin yarattığı olumsuz etkinin piyasa pozisyonlarını neredeyse tamamen dengelediği bir ortam bulunduğunu ifade etti.

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