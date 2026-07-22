Liranın değer kaybını frenlemek için son yıllarda rekor faiz artışları yapıldı, milyarlarca dolarlık rezerv kullanıldı. Seçim süreçlerinden siyasi gelişmelere, küresel krizlerden jeopolitik gerilimlere kadar her dalga, lira üzerinde yeni bir baskı yarattı.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde liradaki değer kaybına daha fazla alan açabileceğini ve önceliğin enflasyondan dış dengeye kayacağını öngörüyor. Bankaya göre Ankara, enflasyonu düşürme hedefi ile dış denge arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak ve ibre cari açığın kontrol altına alınmasına dönecek. Bu da lirada daha hızlı değer kaybı ve yüksek faiz döneminin daha uzun sürmesi anlamına geliyor.

GÖRMEZDEN GELEMEYECEK

Yaklaşık üç yıldır, liranın enflasyonun altında değer kaybetmesine dayanan bir enflasyonla mücadele programı uygulanıyor. Bu durum cari işlemler dengesinde bozulmaya yol açtı. Goldman Sachs ekonomistlerine göre ekonomi yönetimi bunu daha fazla görmezden gelemeyecek. Banka, liranın dolar karşısında yıllık yüzde 25’li seviyelere kadar değer kaybetmesine izin verilebileceğini öngörüyor. Ekonomistler, “Finansal istikrarın mevcut düzeyde dolarizasyonun azalması eğiliminin devam etmesine bağlı olduğu göz önüne alındığında, TL’nin daha hızlı değer kaybetmesi, faiz oranlarının da şu anda fiyatlandırıldığından daha yüksek seviyelerde kalması gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley de Türkiye analizinde ülkemizin enerji ithalatına bağımlı yapısına dikkat çekti. Bankaya göre faizlerde hızlı bir gevşeme beklemek gerçekçi değil.

UBS, TL yerine real ve peso önerdi

İsviçreli yatırım bankası UBS’ye göre yüksek seyreden enflasyon ve iç siyasi gelişmeler, lira üzerindeki riskleri artırdı. Bu nedenle banka, yatırımcılara artık dolar karşısında lira pozisyonlarını artırmalarını önermiyor. Raporda lira yerine Güney Afrika randı, Brezilya reali ve Meksika pesosunun daha cazip hale geldiği değerlendirmesi yapıldı.