Piyasalar bugün Fed faiz kararı toplantısına odaklandı. Fed'in alacağı karar, piyasalar tarafından merak ediliyor. ABD Başkanı Trump ile Fed Başkanı Powell arasındaki faiz indirimi tartışmaları devam ederken, bugün çıkacak sonuç piyasalar üzerinde etkili olabilir.
PİYASA FED'DEN NE BEKLİYOR?
Piyasanın beklentisi, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4,50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Fed'in faizleri değiştirmemesi, piyasalar üzerinde etki oluşturmayabilir ancak kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda faiz politikasına yönelik vereceği mesajlar piyasalar üzerinde etkili olabilir.
DOLAR/TL REKOR KIRDI
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, kritik karar öncesinde dolar/TL kuru rekor tazeledi. Bugün sabah 09.31'de 40,58 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü.
EURO/TL'DE KARIŞIK SEYİR
Küresel çapta Euro'nun değer kaybetmesi, Euro/TL tarafına da yansıdı. 24 Temmuz'dan bu yana sert düşüşler yaşayan Euro/TL, bugün daha sakin bir seyir sergiliyor. Sabah seansında, 09.31 itibarıyla 46,92 seviyesinde bulunuyor.
* BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR