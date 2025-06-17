Dünya Altın Konseyi, 25 Şubat ile 20 Mayıs arasında 73 merkez bankasının yetkilisinin yanıtıyla gerçekleştirdiği anket için ticari belirsizliklerin bu kadar fazla olduğu dönemde altın rezerv yönetimine ışık tutulmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

Önceki anketlerden elde edilen bulgulara benzer şekilde, merkez bankaları altın konusunda olumlu beklentilere sahip olmaya devam ediyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%95), küresel merkez bankası altın rezervlerinin önümüzdeki 12 ayda artacağına inanıyor.

Bu yıl, katılımcıların %43'ü kendi altın rezervlerinin de aynı dönemde artacağına inanıyor. İlginçtir ki, katılımcılarımızın hiçbiri altın rezervlerinde bir düşüş öngörmüyor.

Kriz zamanlarında altının performansı, portföy çeşitlendirmesi ve enflasyondan korunma, önümüzdeki yıl daha fazla altın biriktirme planlarını yönlendiren bazı temel temalardır. Ek olarak, altının benzersiz özellikleri ve stratejik bir varlık olarak rolü merkez bankaları tarafından değerlenmeye devam ediyor: kriz zamanlarında performansı, değer saklama yeteneği ve etkili bir çeşitlendirici olarak rolü, altına tahsis için temel nedenler olarak gösterilmeye devam ediyor.

GELECEK 5 YILDA DAHA AZ DOLaR REZERVİ

Katılımcıların çoğunluğu (%73), önümüzdeki beş yıl içinde küresel rezervlerde orta düzeyde veya önemli ölçüde daha düşük ABD doları varlıkları görüyor. Katılımcılar ayrıca, euro ve renminbi gibi diğer para birimlerinin ve altının payının aynı dönemde artacağına inanıyor.

Anket, altın rezervlerini aktif olarak yöneten katılımcıların oranında 2024'te %37'den 2025'te %44'e bir artış olduğunu vurguladı. Bunun birincil nedeni getiriyi artırmak olmaya devam ederken, risk yönetimi taktiksel ticareti ikinci en çok seçilen neden olarak geride bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası, katılımcılar arasında altın rezervleri için en popüler saklama yeri olmaya devam ediyor (%64); katılımcıların önemli ölçüde daha yüksek bir yüzdesi, geçen yıla kıyasla bu yıl bazı yurt içi altın rezervi depolaması olduğunu bildirdi (%59, 2025'te, %41, 2024'te). Katılımcıların yalnızca %7'si, önümüzdeki 12 ay içinde yurt içi altın rezervi depolamasını artırmayı planladıklarını belirtti.