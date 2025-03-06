Küresel piyasalar yoğun veri akışlarının hakim olduğu haftada dalgalı bir seyir sergiliyor. Yurt içi tarafta Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecekken, Euro Bölgesi'nde de faiz kararı toplantısı yakından izlenecek.
Piyasa Merkez Bankası'nın faizlerde 250 baz puan indirime giderek faizi 42,5 seviyesine indirmesi bekleniyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 36,33 - 36,45 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 36,38 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise kritik karar öncesinde 08.41'de 36,40 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL, dün sergilediği rekor yükselişlerin ardından bu yükselişlerini sürdürüyor.
Dünü 38,66 - 39,42 aralığında geçiren Euro/TL günü 39,30 seviyesinde tamamladı. Yeni günse güne başlarken ise rekorlara devam ederek 39,54 seviyesine kadar yükseldi. Sabah seansında aynı saat diliminde 39,42 seviyesinde bulunuyor.