Piyasaların merakla beklediği kritik gün geldi. Fed Başkanı Powell, Chicago'daki Ekonomi Kulübü'nde ABD ekonomisi ve faiz politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte Powell'ın açıklamasında öne çıkan ifadeler:

Fed'de, Kongre tarafından bize verilen ikili görev hedeflerine her zaman odaklanıyoruz: maksimum istihdam ve istikrarlı fiyatlar. Artan belirsizlik ve aşağı yönlü risklere rağmen, ABD ekonomisi hala sağlam bir konumda. İşgücü piyasası maksimum istihdamda veya ona yakın. Enflasyon önemli ölçüde düştü ancak %2 hedefimizin biraz üzerinde seyrediyor.

SON EKONOMİK VERİLER

Gelen verilere dönersek, birkaç hafta içinde birinci çeyrek GSYİH'sinin ilk okumasını alacağız. Şimdiye kadar eldeki veriler, büyümenin geçen yılın sağlam temposundan birinci çeyrekte yavaşladığını gösteriyor. Güçlü motorlu taşıt satışlarına rağmen, genel tüketici harcamaları mütevazı bir şekilde artmış görünüyor.

Ayrıca, işletmelerin potansiyel tarifelerin önüne geçme girişimlerini yansıtan birinci çeyrekteki güçlü ithalatın GSYİH büyümesini etkilemesi bekleniyor.

Hane halkı ve işletmelere yönelik anketler, büyük ölçüde ticaret politikası endişelerini yansıtan, duygu durumunda keskin bir düşüş ve görünümle ilgili artan belirsizlik bildiriyor. Tüm yıl için dış tahminler düşüyor ve çoğunlukla yavaşlamaya devam eden ancak yine de pozitif büyümeye işaret ediyor. Hane halkı ve işletmeler bu gelişmeleri sindirmeye devam ederken gelen verileri yakından takip ediyoruz.

İşgücü piyasasında, yılın ilk üç ayında, tarım dışı bordrolar ayda ortalama 150.000 iş arttı. İş büyümesi geçen yıla göre yavaşlasa da, düşük işten çıkarmalar ve düşük işgücü büyümesinin birleşimi işsizlik oranını düşük ve istikrarlı bir aralıkta tuttu.

Bu arada, iş ilanlarının işsiz iş arayanlara oranı, pandemi öncesi seviyesine yakın bir şekilde 1'in hemen üzerinde kaldı. Ücret artışı enflasyonu geride bırakırken ılımlı olmaya devam etti. Genel olarak, işgücü piyasası sağlam durumda ve genel olarak dengede görünüyor ve önemli bir enflasyonist baskı kaynağı değil.

Fiyat istikrarı görevimiz açısından, enflasyon, yüksek enflasyonu düşürme çabalarına sıklıkla eşlik eden türden acı verici işsizlik artışı olmadan, 2022 ortasındaki pandemi zirvelerinden önemli ölçüde azaldı. Enflasyondaki ilerleme kademeli bir hızda devam ediyor ve son okumalar yüzde 2 hedefimizin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan verilere dayalı tahminler, toplam PCE fiyatlarının Mart ayında sona eren 12 ayda yüzde 2,3 arttığını ve değişken gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda çekirdek PCE fiyatlarının yüzde 2,6 arttığını gösteriyor.

İleriye bakıldığında, yeni Yönetim dört ayrı alanda önemli politika değişiklikleri uygulama sürecindedir: ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme. Bu politikalar hala gelişmektedir ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsizliğini korumaktadır. Daha fazla bilgi edindikçe değerlendirmemizi güncellemeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi tahmin edilenden önemli ölçüde daha yüksektir.

Aynı şeyin daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeyi içerecek olan ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemeldir. Hem ankete hem de piyasaya dayalı kısa vadeli enflasyon beklentileri ölçümleri önemli ölçüde arttı ve anket katılımcıları tarifelere işaret etti. Uzun vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin anket ölçümleri çoğunlukla iyi bir şekilde sabitlenmiş görünüyor; piyasaya dayalı denge noktaları yüzde 2'ye yakın seyretmeye devam ediyor.

PARA POLİTİKASI

Politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomi ve dolayısıyla para politikası üzerindeki etkileri hakkında daha iyi bir fikre sahip olacağız. Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artış yaratma olasılığı oldukça yüksektir. Enflasyon etkileri daha kalıcı da olabilir. Bu sonuçtan kaçınmak, etkilerin büyüklüğüne, bunların fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar sürdüğüne ve nihayetinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde sabitlenmesine bağlı olacaktır.

Yükümlülüğümüz, uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde sabitlemek ve fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın devam eden bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için harekete geçerken, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı görevlerimizi dengeleyeceğiz; fiyat istikrarı olmadan, tüm Amerikalılara fayda sağlayan uzun süreli güçlü işgücü piyasası koşullarına ulaşamayacağımızı aklımızda tutacağız.

Kendimizi, ikili görev hedeflerimizin gergin olduğu zorlu bir senaryoda bulabiliriz. Eğer bu gerçekleşirse, ekonominin her bir hedeften ne kadar uzakta olduğunu ve bu ilgili boşlukların kapanmasının beklendiği potansiyel olarak farklı zaman ufuklarını dikkate alırız.

ÇÖZÜM

O büyük Chicago'lu Ferris Bueller'in bir zamanlar belirttiği gibi, "Hayat oldukça hızlı hareket ediyor." Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlamayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız. Gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini analiz etmeye devam ediyoruz.

Yüksek işsizlik veya enflasyon seviyelerinin toplumlar, aileler ve işletmeler için zararlı ve acı verici olabileceğini anlıyoruz. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.