Dünya düzeni temelinden sarsılıyor! İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyayı yöneten "Dolar-Petrol" ortaklığı artık can çekişiyor. Profesör Laleh Khalili, Washington’un uykularını kaçıran o sarsıcı tespiti yaptı: İran’ın petrol satışında Çin Yuanı şartı getirmesi, Amerikan hegemonyasının tabutuna çakılan son çivi oldu.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in dünyanın en büyük doğal gaz rezervi olan Güney Pars gaz sahasını bombalamasının ardından "savaşın yeni bir aşamasının" başladığı konusunda uyardı. Bu gelişme, ABD ve İran'ın 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından bu yana petrol fiyatlarının %60 artarak varil başına 118 dolara yükseldiği bir dönemde yaşandı.

Exeter Üniversitesi Körfez Çalışmaları Profesörü ve son kitabı " Extractive Capitalism: How Commodities and Cronyism Drive the Global Economy" de dahil olmak üzere birçok kitabın yazarı Laleh Khalili, dünyanın "petrol için en önemli darboğazlarından" biri olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının küresel ekonomik etkilerini şöyle açıklıyor: "Bu durum ortalama ABD vatandaşına benzin istasyonlarında fayda sağlamıyor, ancak petrol şirketlerine fayda sağlıyor." Khalili, "Petrol fiyatı ne kadar yükselirse, sürdürülebilir alternatiflere sahip olmak o kadar ucuz hale geliyor. Tabii ki bu da Çin'e fayda sağlıyor... çünkü Çin bu teknolojileri üretmede dünyanın geri kalanından çok daha ileride." diyor.

TANKERLER "KURBANLIK KOYUN" GİBİ BEKLİYOR!

Dünyanın şah damarı Hürmüz Boğazı kilitlendi. Profesör Laleh Khalili, İsrail'in dünyanın en büyük doğal gaz rezervini bombalamasının ardından küresel petrol ve doğal gaz fiyatları hızla yükseliyor. İran, misilleme olarak Katar'da bulunan dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üretim tesisine iki kez saldırdı. İran ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki önemli enerji altyapılarına da saldırdı. Bugün bir ara petrolün varil fiyatı 118 dolara ulaştı; bu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından bu yana %60'lık bir artış anlamına geliyor.

Trump, internette yaptığı bir paylaşımda, İran'ın Katar'daki tesisi hedef almaya devam etmesi halinde Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını havaya uçurmakla tehdit etti. Trump ayrıca ABD'nin Güney Pars doğalgaz sahasına yapılan İsrail saldırısından "haberdar olmadığını" iddia etti, ancak Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, İran'ı kritik Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamak için saldırıyı onayladı.

MİLYON DOLARLIK "SAVAŞ HARACI" CEBİMİZİ YAKIYOR!

Normalde devede kulak kalan sigorta primleri, savaş bahanesiyle gemi değerinin yüzde 5’ine fırladı. 200 milyon dolarlık bir tankerden tam 10 milyon dolar "savaş primi" isteniyor. Yani sadece İran’ın mayını değil, sigorta devlerinin doymak bilmeyen iştahı da vatandaşın cebindeki son kuruşa göz dikmiş durumda!

Bu ne ABD'nin ne de İran'ın kontrol edebileceği bir şey değil, şöyle ki, böyle bir şey olduğunda, gemilere yönelik bir tehdit oluştuğunda, esas olarak Londra'da bulunan, ancak elbette ABD, Çin ve Avrupa'da da bazıları bulunan, ancak denizcilik sigortası sağlama merkezinin Londra'daki Lloyd's olduğu sigorta acenteleri, gemilere özel bir savaş riski primi uyguluyorlar. Bu da, geminin gövdesinin veya taşıdığı yükün maliyetinin %1'inden %5'ine, yani %1'in bir kesirinden %5'ine çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla, bir süper tanker için yüz binlerce dolar sigorta ödemek yerine, milyonlarca dolar sigorta ödemeniz gerekiyor ki bu da elbette taşınan petrolün maliyetini artırıyor.

DOLARIN SALTANATI YIKILIYOR!

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyayı haraca bağlayan "Dolar-Petrol" ortaklığı artık can çekişiyor. İran’ın petrol satışında Çin Yuanı şartı getirmesi, Amerikan hegemonyasının tabutuna çakılan son çivi oldu. Profesör Khalili, "Doların saltanatı bitti" diyerek çok kutuplu dünyanın kapısının aralandığını söyledi. ABD, yıllardır sopa olarak kullandığı yaptırım gücünü kendi elleriyle çöpe attı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana ABD emperyal düzeninin temelinin bir yandan petrol, diğer yandan da ABD doları olduğunu biliyoruz. Küresel üretim ve finans dünyası, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana akışını garanti ettiği ve 1970'ler ve 80'lerdeki petrol millileştirilmesine kadar dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %60'ını kontrol eden petrole bağımlı. Millileştirmenin ardından bu oran dramatik bir şekilde düştü, ancak ABD doları ve ABD'nin oluşturduğu finansal kanallar imparatorluk için çok önemli bir destek olmaya devam ediyor.

Yani, İran'ın petrodolar rejimine meydan okumak için dolara alternatifler arıyor olması, ki bu da, ABD imparatorluğunun temellerinden biri, İranlıların bu savaştan sonra bir dünya düzeninin, yani çok kutuplu bir finansal sistemin, örneğin doların artık dünyayı yöneten tek para birimi olmadığı ve ABD'nin finansal kanalları kontrol eden tek güç olmadığı bir dünyanın şekillenmesini nasıl etkilemeyi umduklarının gerçekten ilginç ve oldukça zekice bir göstergesidir. Çünkü ABD, bu aşırı gücünü çeşitli devletleri zorlamak, yaptırımlar uygulamak, örneğin düşmanlarının petrol satın almasını zorlaştırmak için kullandı. Ve elbette, örneğin Küba, İran veya Rusya örneğinde gördüğümüz gibi, birçok ülkeyi kendi isteklerini yerine getirmeye zorlamak için de kullandı. Dolayısıyla, İran'ın petrodolara alternatif olarak petroyuanın kullanılmasını istemesi, aslında oldukça önemli bir göstergedir; zira İranlılar, ABD'nin finansal kanalları kontrol ederek ve petrodolar üzerindeki hakimiyetini kullanarak uyguladığı yaptırım gücünü ne kadar yaygın bir şekilde kullandığının farkındadır ve bu gücü aşındırmaya çalışmaktadırlar.

SAVAŞIN KAYMAĞINI ÇİN YİYECEK!

Washington mermi yakıp müttefiklerini vururken, krizin gizli galibi Uzak Doğu’dan gülümsüyor. Fosil yakıtlar ne kadar pahalı ve riskli hale gelirse, dünya güneş ve rüzgar enerjisine o kadar mahkum kalıyor. Bu teknolojilerin dünyadaki mutlak hakimi olan Çin, enerji dönüşümünün tek patronu olmaya hazırlanıyor. ABD savaşırken, Çin sessizce dünyanın yeni enerji patronu oluyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığında ve Avrupa'ya giden Nord Stream doğalgaz boru hatları sabote edildiğinde, bunun ABD ve Ukraynalı müttefiklerinin emriyle yapılmış olabileceğine dair işaretler olduğunu gördük. Ancak yine de, bu sabotaj gerçekleştiğinde, aslında ABD doğalgaz üretiminde büyük kazanımlara dönüştü.

Mesele şu ki, ABD'nin tüm dünyanın tek petrol üreticisi olamaması için birçok sebep var. Bunlardan biri, örneğin, coğrafi yakınlık meselesi. İkincisi, ABD'nin Suudi Arabistan, İran veya Rusya tarafından üretilen petrolün yerini alabilecek kapasiteye sahip olması meselesi. Ancak üçüncü faktör ve bence dikkat etmemiz gereken de bu- son 10-15 yıldır Çin'in alternatif, sürdürülebilir yakıtlar üretmeye ve özellikle elektrik ve batarya teknolojileri geliştirmeye başlamış olmasıdır; bu da örneğin güneş veya rüzgar enerjisinin fosil yakıtların yerini almasını sağlayacaktır.

Petrol fiyatları ne kadar yükselirse, ki bunu daha önce de belirttiğiniz gibi gördük, bu durum ABD petrol şirketleri için de büyük kazançlar anlamına geliyor. Petrol fiyatlarındaki bu artış Chevron'a, Exxon'a fayda sağlıyor. Benzin istasyonlarındaki ortalama ABD vatandaşına fayda sağlamıyor, ancak petrol şirketlerine fayda sağlıyor. Yani kesinlikle oluyor. Ancak petrol fiyatları ne kadar yükselirse, sürdürülebilir alternatiflere sahip olmak o kadar ucuz hale geliyor ki bu da elbette Çin'e büyük ölçüde fayda sağlıyor, çünkü Çin bu teknolojileri üretmede ve ucuza üretmede dünyanın geri kalanından çok daha ileride. Dolayısıyla, Çin'de üretilen güneş panelleri, 15 veya 20 yıl önce üretilen güneş panellerinin fiyatının çok küçük bir kısmına mal oluyor. Ve bence bu değişim, petrol şirketleri için uzun vadeli büyük bir endişe kaynağı. Yani kısa vadede, elde edebilecekleri tüm kazançları alıyorlar. Ancak bu, tekrar belirtmek gerekirse, savaş sonrası dönemde göreceğimiz düzenin, insanların kullanmak için para ödedikleri veya kullanmaya istekli oldukları enerji türü üzerinde de büyük etkileri olması muhtemeldir.

Kaynak: Democracy Now!