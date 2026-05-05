Dolar, mart ayını 44.46 lira seviyesinde tamamladıktan sonra nisanı da 45.19 liradan noktaladı. Böylece dolardaki aylık yükseliş yüzde 1.6 ile son 9 ayın zirvesine çıktı. Dolar en son Temmuz 2025’te yüzde 2 değer kazanmıştı. Kur, bu yılın ilk 3 ayında ise yüzde 1.1-1.2 aralığında artıyordu.

YILLIK %12 GETİRİ

Bu duruma dikkat çeken Ekonomist Alp Şerbetli, “TCMB, dolar kurunu aylık ortalama yüzde 1-1.25 yukarı itiyordu. Bu ay bunu biraz bırakmış görünüyor” yorumunu yaptı. Şerbetli, yaptığı sosyal medya paylaşımında geçen ay Euro kurunun da yüzde 4 yükseldiğini hatırlatarak “Bu durum carry trade açısından önemli. Yabancı aylık dolar bazında net yüzde 1 para kazanıyordu. Yıllık dolar bazında yüzde 12 getiri demek. Şu an marj biraz daralıyor. Diğer yandan Merkez Bankası ihracatçı lehine lirayı, dolar karşısında biraz bırakıyor” dedi.

Dolar kamu kontrolünde artarken ekonomistler, nisan ayındaki yükselişin tek seferlik olup olmadığının önümüzdeki aylarda ortaya çıkacağını belirtiyor.

Borsa, mayıs aylarında kaybettiriyor

BORSA İstanbul’da BIST 100 endeksi, mayısın ilk işlem gününde yüksek enflasyon verilerinin etkisiyle yüzde 0.51 gerileyerek 14 bin 369 puana geriledi. Garanti Yatırım’ın hesaplamalarına göre son 15 yılda BIST 100, mayıs aylarında ortalama yüzde 0.39 değer kaybediyor. Bu dönemde endeks 8 yılda yatırımcısına kaybettirdi. Diğer yandan Aselsan, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk BIST şirketi oldu.