ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül tarihli toplantısına ilişkin tutanaklar, politika yapıcıların enflasyon görünümünü en büyük risk olarak değerlendirdiğini ortaya koydu. Tutanakların çarşamba günü yayımlanmasının ardından dolar, Asya seansının başlangıcında son 18 ayın en güçlü seviyesine yakın seyretti.

Altı para biriminden oluşan sepete karşı doların değerini ölçen dolar endeksi, çarşamba günü yüzde 0,3 yükselmesinin ardından 102,23 seviyesinde yatay kaldı. Dolar, geçen hafta açıklanan "Kurtuluş Günü" tarifesi duyurusunun ardından yaşanan piyasa çalkantısından sonra, 9 Nisan 2025'ten bu yana ulaştığı en güçlü seviyelere yakın mesafede bulunuyor.

"DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMA UYGUN"

Fed'in eylül ayı toplantısında politika yapıcılar faiz oranlarını 25 baz puan artırma yönünde oy birliğiyle karar aldı. Ancak yayımlanan tutanaklar, faiz artırımının gerekçeleri konusunda politika yapıcılar arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu gösterdi. Tutanaklar, 19 politika yapıcının tamamının eylül ayındaki faiz artırımını desteklediğini, politika yapıcıların çoğunun ise yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha uygun olacağı görüşünü belirttiğini ortaya koydu.

Westpac analistleri, FOMC tutanaklarının Fed'in eylül ayındaki faiz artırımına eşlik eden şahin tonu güçlendirdiğini belirtti. Analistler, katılımcıların çoğunun daha fazla sıkılaştırmayı uygun gördüğünü ve toplantı sırasında politika yapıcıların neredeyse tamamının enflasyon risklerini yukarı yönlü değerlendirdiğini ifade etti.

CME Group'un FedWatch aracına göre, Fed fonları vadeli işlemleri, ABD Merkez Bankası'nın 28 Ekim'de sona erecek iki günlük toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapılması ihtimalini yüzde 19 olarak fiyatlıyor. Tutanaklar, Fed'in ekim ayı sonunda yapacağı toplantıda faiz artırımından kaçınacağı yönündeki beklentileri önemli ölçüde değiştirmedi.

Yatırımcılar, ABD işgücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek için en son haftalık işsizlik başvuruları verilerini bekliyor. ABD ile İran arasında gerilimin tırmanabileceğine ilişkin endişeler ve Orta Doğu'dan petrol akışına yönelik devam eden riskler de doların güvenli liman talebinden yararlanmasını sağladı. Ham petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyon baskılarının da yüksek kalmasına neden oluyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.