Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ederken küresel bazda dolar endeksi düşmesine rağmen dolar/TL kuru yeni bir rekorla güne başladı.

Yeni günde Dolar/TL kuru 47,7025 TL alış ve 47,7306 TL satış fiyatından işlem görüyor. Aynı saat itibarıyla Euro ise 55,1818 TL seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentilerin değişmesi, ABD Doları’nı küresel ölçekte baskılamaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Dolar Endeksi (DXY) 99,71 seviyesine gerileyerek üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatırken, iç piyasada döviz kurları küresel trendden bağımsız hareket ediyor. Gün içinde hareketliliğin sürdüğü Dolar/TL kuru 47,71 seviyesini görerek tarihi rekor tazelerken, Euro/TL ise 55,13 seviyesiyle rekor bölgesine yakın seyrini sürdürdü.

ABD İSTİHDAM VERİSİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

ABD ekonomisinde temmuz ayında yaşanan 23 binlik iş kaybı ve önceki aylara ait verilerde yapılan aşağı yönlü revizyonlar, küresel para politikası beklentilerini değiştirdi. Piyasalar, Fed’in 16 Eylül toplantısındaki faiz artış ihtimalini tamamen rafa kaldırırken, beklentiler faizlerin sabit tutulması veya ertelenmesi yönüne kaydı. Küresel bazda doların değer kaybetmesiyle birlikte euro/dolar paritesi yükselişe geçerken, ons altın fiyatı da 4.347,29 dolar seviyesine tırmandı.

İÇ PİYASADA DÖVİZ VE ENDEKS AYRIŞTI

Dolar endeksinin 100 seviyesinin altına inmesine ve küresel fonların gelişmekte olan piyasalara yönelmesine rağmen yurt içinde döviz kurlarındaki tırmanış sürüyor. Analistler, Fed'in önündeki kritik enflasyon verileri ile Jackson Hole toplantısının küresel piyasalardaki yönü netleştireceğini, ancak iç piyasadaki fiyatlamaların yerel dinamiklerle rekor seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtiyor.