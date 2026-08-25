Şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefat haberini ailesi duyurdu; açıklamada sanatçının Nashville’de "huzur içinde" yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kariyeri boyunca birçok şarkı besteleyen Parton, "Jolene", "Coat of Many Colors" ve "I Will Always Love You" gibi 100 milyondan fazla satış yapan ve 1 milyardan fazla dinlenen şarkılarıyla akıllara yer etti.

TRUMP BİR HAFTALIK YAS İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Parton'ı "en iyi country şarkıcılarından birisi" olarak tanımlayarak, "Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sanatçının vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Trump, yerel saatle 18.00'de başlamak üzere ülkede "bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi" talimatı verdi.