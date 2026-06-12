Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen dolmuş kazasının ardından olay yerinden kaçan sürücü Muhammet Ö. (27), emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yaşanan olayda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 7 yolcu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Olay, 10 Haziran günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Muhammet Ö. idaresindeki 01 M 0433 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak polis okulu duvarına çarptı. Araç kamerası görüntülerine yansıyan kazada, sürücünün uykuya dalmasıyla minibüsün yoldan çıktığı ve yolcuların çarpışmanın şiddetiyle savrulduğu belirlendi. Kazanın ardından araçtan inerek uzaklaşan sürücüyü yakalamak için Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Muhammet Ö.'nün bir sokakta gizlendikten sonra telefonla çağırdığı bir akrabasının aracıyla kaçtığını ve onun evinde saklandığını tespit etti.

LİNÇ KORKUSUYLA KAÇTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Polis ekiplerinin adrese düzenlediği baskınla gözaltına alınan Muhammet Ö., emniyetteki ifadesinde kaza öncesindeki gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığını iddia etti. Sabah yerine çalışacak birini bulamadığı için direksiyon başına geçmek zorunda kaldığını öne süren şoför, "Güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım" şeklinde ifade verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI VE PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli sürecin yanı sıra sürücüye, 'Emniyet kemeri takmama', 'Şerit izleme kurallarına uymama' ve 'Kaza yerini terk etme' maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı.