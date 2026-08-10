Şiddetli yağışların sel ve heyelana yol açacağı endişeleri arasında karaya ulaşan güçlü Dolphin Tayfunu nedeniyle pazar akşamı itibarıyla Çin'in doğusunda 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Hayatı durma noktasına getiren tayfun sonrası fırtınanın ilerlediği iç kesimler için de geniş çaplı alarm verildi.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ ACİL DURUM BARINAKLARINA YERLEŞTİRİLDİ

Zhejiang eyaletine bağlı kıyı kenti Wenzhou'da yetkililer, 900 binden fazla kişinin tahliye edildiğini ve 1.500'den fazla acil durum barınağının açıldığını duyurdu. Komşu Fujian eyaletinde ise yüksek riskli bölgelerde yaşayan 98 bin 900 kişi güvenli alana sevk edildi.

Ülkenin finans merkezi Şanghay'da pazar akşamı itibarıyla riskli bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı, daha önce açıklanan 30 bin 300 seviyesinden 215 bin 600'e yükseldi.

150 YILIN YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Şanghay merkezindeki bir meteoroloji istasyonunda pazartesi sabahı itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağış miktarı yaklaşık 313 mm'ye ulaşarak 150 yılı aşkın kayıt tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Kentteki bir başka istasyonda ise yağış miktarı yaklaşık 400 mm olarak ölçüldü.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, kentin simge yapılarından Wukang Konağı çevresindeki su baskınlarını gösteren görüntülerin ardından "Şanghay denize dönüştü" etiketi gündem oldu. Zhejiang genelinde cuma akşamından pazartesi sabahına kadar düşen ortalama 173 mm yağışın, geçmişteki Lekima ve Bavi tayfunlarının seviyelerini geride bıraktığı bildirildi.

ULAŞIM FELÇ OLDU TURUNCU ALARM VERİLDİ

Pazartesi sabahı itibarıyla tropikal fırtına seviyesine gerileyen Dolphin, kuzeye ve iç kesimlere doğru ilerleyişini sürdürüyor. Şandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Zhejiang ve Şanghay'ı kapsayan geniş bir bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Turuncu alarm seviyesini koruyan yetkililer, çarşamba gününe kadar sürebilecek sağanaklar sırasında halka kapalı alanda kalma çağrısında bulundu.

Fırtına nedeniyle Şanghay'daki iki havalimanında 1.300'den fazla uçuş iptal edildi, kent içi tren ve metro seferleri askıya alındı. Ningbo Uluslararası Havalimanı pazartesi öğle saatlerinden itibaren kademeli olarak açılsa da gecikme ve iptallerin sürebileceği açıklandı. Eyalet başkenti Hangzhou'da ise pazar günü durdurulan metro hatları pazartesi sabahı yeniden hizmete girdi.

ÇEVRE ÜLKELER DE ETKİLENDİ

Dolphin Tayfunu çevre ülkeleri de olumsuz etkiledi. Hong Kong'da hava sıcaklığının 36,9 derece ile tüm zamanların rekor seviyesine çıkmasına yol açan fırtına; Tayvan'da feribot ve uçak seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Fırtınanın daha önce ulaştığı Japonya'nın Okinawa eyaletinde 6 kişi yaralandı, 50 binden fazla binada elektrik kesintisi yaşandı. Filipinler'de ise karaya çıkmamasına rağmen muson yağmurlarını şiddetlendirerek başkent Manila dâhil Luzon bölgesinde su baskınlarına yol açtı.

Bilim insanları, küresel ısınmanın bu tür aşırı hava olaylarının ve güçlü tayfunların görülme sıklığını artırdığına dikkat çekiyor.