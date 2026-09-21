Almanya’da tüketici dergisi ÖKO-TEST, Aldi, Rewe ve Edeka gibi marketlerde satılan küçük boy domatesleri laboratuvarda test etti. Yarısı organik olmak üzere toplam 26 ürün, yaklaşık 600 farklı pestisit maddesi açısından incelendi.

ORGANİK DOMATESLERİN TAMAMI TEMİZ ÇIKTI

Test edilen 13 organik domatesin hiçbirinde pestisit kalıntısına rastlanmadı. Ürünlerin tamamı ÖKO-TEST’ten “çok iyi” notu aldı.

Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen domateslerde ise farklı sonuçlar ortaya çıktı. Bazı ürünlerde birden fazla pestisit kalıntısı tespit edildi.

Rewe’nin Cherry-Roma domateslerinde beş farklı pestisit bulunurken, Edeka’nın mini domateslerinde dört farklı pestisit tespit edildi. Rewe ve Penny’de satılan bazı Cherry-Roma domateslerinde ise Avrupa Birliği’nde tarımda kullanımına izin verilmeyen Dimethomorph maddine rastlandı.

ÖKO-TEST, aynı üründe birden fazla pestisit bulunmasının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE’DEKİ DOMATESLER İÇİN DOĞRUDAN GEÇERLİ DEĞİL

Test yalnızca Almanya’daki marketlerde satılan ürünleri kapsıyor. Bu nedenle sonuçların Türkiye’de satılan domateslere doğrudan genellenemeyeceği belirtildi.

Tüketicilere ise domatesleri tüketmeden önce iyice yıkamaları önerildi. ÖKO-TEST ayrıca domateslerin buzdolabında yerine oda sıcaklığında, güneş görmeyen bir yerde saklanmasını tavsiye etti.