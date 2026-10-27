Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, ekonomik ve doyurucu bir çorba arıyorsanız kavrulmuş sarımsaklı patates çorbasını deneyebilirsiniz. Evde kolayca bulunan malzemelerle hazırlanan bu tarif, kremamsı kıvamı ve hafif tatlı sarımsak aromasıyla öne çıkıyor. Üzerine eklenen çıtır pastırma, rendelenmiş peynir ve frenk soğanı ise çorbayı tek başına doyurucu bir öğüne dönüştürüyor.

Soğuk günlerde sofraların yeni favorisi

Havalar soğuduğunda domates çorbası yerine patatesle hazırlanan tariflere yönelmek mümkün. Özellikle fırında kavrulmuş sarımsakla hazırlanan bu çorba, klasik patates çorbasından daha yoğun ve kremamsı bir kıvam sunuyor.

Üstelik tarif için pahalı malzemeler almaya gerek yok. Patates, soğan, sarımsak ve süt gibi temel malzemelerle hazırlanan çorba, ertesi gün de lezzetini koruyor.

Fırında kavrulmuş sarımsak lezzetini artırıyor

Bu tarifin en önemli püf noktası, sarımsağı önceden fırında kavurmak. Bir baş sarımsağın fırında pişirilmesi, dişlerinin yumuşamasını ve keskin aromasının hafiflemesini sağlıyor. Böylece sarımsak, çorbaya baskın bir tat vermek yerine hafif tatlı ve hoş bir aroma katıyor.

Patatesler de çorbanın doğal kıvamını oluşturuyor. Bu nedenle un veya hazır koyulaştırıcı kullanmaya gerek kalmıyor. Süt ve krema çorbaya yumuşak bir doku kazandırırken, çıtır pastırma ve çedar peyniri lezzeti dengeliyor. Daha hafif bir seçenek isteyenler ise krema yerine biraz daha fazla süt kullanabiliyor.

Kavrulmuş sarımsaklı patates çorbası tarifi

Hazırlaması kolay olan bu çorba, özellikle soğuk sonbahar ve kış günlerinde sıcak bir akşam yemeği alternatifi sunuyor.

Malzemeler

- 6 orta boy patates

- 1 büyük baş sarımsak

- 1 büyük soğan

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 3 su bardağı sebze veya tavuk suyu

- 1 su bardağı süt

- Yarım su bardağı krema

- 1 çay kaşığı kuru kekik

- 4 dilim pastırma

- 1 su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

- 2 yemek kaşığı ince kıyılmış frenk soğanı

- Tuz ve karabiber

Adım adım hazırlanışı

1. Sarımsağı fırında kavurun.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Sarımsağın baş kısmını kesin, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ve folyoya sarın. Yaklaşık 35 dakika, dişleri yumuşayana kadar fırında pişirin.

2. Patatesleri ve soğanı hazırlayın.

Patateslerin ve soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Bir tencerede tereyağını kalan zeytinyağıyla birlikte eritin. Soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

3. Patatesleri pişirin.

Doğranmış patatesleri, kekiği ve sebze veya tavuk suyunu tencereye ekleyin. Patatesler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

4. Çorbayı pürüzsüz hale getirin.

Fırında kavrulan sarımsak dişlerini kabuklarından çıkarıp tencereye ekleyin. Sütü ilave edin ve tüm malzemeleri blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

5. Krema ve baharatları ekleyin.

Kremayı çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberle damak tadınıza göre lezzetlendirin. Çorbayı kısık ateşte, kaynatmadan iyice ısıtın.

6. Üzerini hazırlayın ve servis edin.

Pastırmayı bir tavada çıtırlaşana kadar kızartın ve küçük parçalara ayırın. Çorbayı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerine rendelenmiş çedar peyniri, çıtır pastırma ve ince kıyılmış frenk soğanı ekleyin.

Daha lezzetli olması için bu ayrıntıya dikkat edin

Kavrulmuş sarımsaklı patates çorbasını, peynir sıcağın etkisiyle hafifçe erimeye başladığında servis etmek en iyi sonucu verir. Yanında bir dilim ekşi mayalı ekmek veya tereyağlı krutonla sunarak daha doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Patatesin doğal kıvamı, kavrulmuş sarımsağın yumuşak aroması ve çıtır pastırmanın lezzetiyle öne çıkan bu tarif, soğuk günlerde hem ekonomik hem de iç ısıtan bir alternatif sunuyor.