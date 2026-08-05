Mutfaklarımızın başköşesinde yer alan domates ve salatalık için uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. İstediğimiz mevsimde her sebzeye ulaşabilmek büyük bir kolaylık gibi görünse de yoğun kimyasal süreçlerden geçen bu ürünler sağlığı ciddi oranda tehlikeye atıyor. Pazarda ve markette alışveriş yaparken kimyevi işleme maruz kalmış sebzeleri anlamanın ise oldukça pratik ipuçları bulunuyor. İşte detaylar…

DOMATES BÖYLEYSE SAKIN ALMAYIN

Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak aslında oldukça basit bir yöntem. Öncelikle mevsimi dışında tüketilen domateslerin sağlık açısından risk taşıdığı herkes tarafından biliniyor. Markette veya pazarda domatesin kabuğunda göze çarpan yapaylık ve çıplak gözle net bir şekilde fark edilen beyaz çizgiler varsa dikkatli olmakta fayda var. Bu belirtiler, ürünün yüksek oranda nitrik asit içerdiğinin bir göstergesi olabilir.

YUMUŞAK SALATALIK VÜCUDU ZEHİRLİYOR

Yüksek su ve posa oranıyla şifa kaynağı olan salatalık da tıpkı domates gibi tam mevsiminde tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Mevsimi dışında pazarda satılan, içinin çekirdeksiz ve dokusu yumuşak olan fark salatalıklar vücudu adeta zehirliyor.

GİZLİ TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Canan Karatay, domatesin ve salatalığın tüketim zamanı ve içeriğindeki gizli tehlikelere karşı ezber bozan açıklamalarda bulundu. Karatay, "Domates çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran, temmuz ve ağustos aylarında hastalarımın hem şekerleri hem de ürük asitleri yükselir. Diyorlar ki Canan Karatay karbonhidrat vermiyor. Domateste de yeşil fasulyede de baklada da şeker bulunuyor” açıklamasında bulundu.

TARIM ZEHİRLİ SEBZE VE MEYVELER KANSERE SÜRÜKLÜYOR

"Sebze ve meyveler ilaçlı tarım zehriyle büyütüldüğüne dikkat çeken Karatay, “Tarım zehirleri bütün hastalıkların sebebi. Kanser de dahil. Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Siz ona dikkat edin. Benim gibi yapacaksınız. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız” diye konuştu.