Yaklaşık yirmi yıldır sınıflandırılamayan ve botanik dünyasında "belirsiz" (incertae sedis) olarak kategorize edilen bitki, modern genetik analiz yöntemleri sayesinde tanımlandı. The Times of India'da yer alan verilere göre, araştırmacılar bitkinin evrimsel konumunu belirlemek için yaklaşık 300 geni analiz etti. Çalışmalar sonucunda, bu ağacın Solanaceae (Patlıcangiller) familyasına ait olduğu ve grubundaki diğer türlerin "kardeş" soyunu oluşturduğu tespit edildi.

EVRİMSEL SÜRECİN KİLİT NOKTASI

Genetik incelemeler, Daturodendron’un modern patlıcangillerin ortak atasından kalma antik özellikleri muhafaza ettiğini gösterdi. Bu keşif, dünyadaki en önemli tarım ürünlerinin evrimsel süreçlerindeki boşlukların doldurulması açısından kilit bir unsur olarak nitelendiriliyor. Ayrıca bitkinin, bu familyaya özgü olan ve tıbbi değer taşıyan "alkaloid" adlı kimyasal bileşikleri ürettiği belirlendi.

POPÜLASYON KORUMA ALTINA ALINIYOR

Söz konusu ağaç türü, yalnızca Kolombiya ve Peru'nun dağlık ormanlarında, 1300 ile 2100 metre arasındaki rakımlarda gözlemlenebiliyor. Bilim insanları, popülasyonun son derece sınırlı ve dış etkenlere karşı savunmasız olduğunu vurguladı. Türün korunması için bölgedeki habitatların öncelikli koruma alanı ilan edilmesi planlanıyor.