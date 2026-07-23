Kahvaltı sofralarının ve akşam atıştırmalıklarının vazgeçilmezi olan domates-peynir ikilisi hakkında dikkat çeken uyarı yapıldı. Özellikle hassas bir mideye sahip olanların sıklıkla yaşadığı sabah mide kazınmaları ve gaz şikayetlerinin arkasında bu popüler ikilinin olabileceği belirtildi. Peki, uzmanlar bu konuda ne söylüyor?

SİNDİRİM SÜRELERİ ÇAKIŞIYOR

Popüler beslenme iddialarına göre, yüksek oranda asidik yapıya sahip olan domates ile kalsiyum ve protein bakımından zengin olan peynir aynı anda tüketildiğinde sindirim süreleri çakışıyor. Midenin, domatesin asit oranını dengelemeye çalışırken peynirin sindirimini geciktirdiği ve bu durumun hassas bünyelerde ekşime ile gaz şikayetlerine yol açtığı öne sürüldü.

MİDE NASIL ÇALIŞIYOR?

Gıda biyokimyası ve sindirim sistemi fizyolojisine bakıldığında ise sürecin işleyişi farklılık gösteriyor. Mide ortamı, kendi salgıladığı hidroklorik asit nedeniyle yaklaşık 1.5 - 2.0 pH seviyesinde son derece güçlü bir asiditeye sahip. Domatesin dışarıdan gelen asit oranı, midenin mevcut asit gücünün yanında oldukça zayıf kalıyor.

Birlikte tüketimden ziyade, besinlerin kendi yapısal özellikleri mideyi etkileyebilir. Domates, barındırdığı asit ve likopen nedeniyle tek başına da tüketilse reflü ve gastrit tetikleyicisi olabilir. Peynir ise yüksek yağ oranı ve içerdiği laktoz sebebiyle sindirimi daha uzun süren, laktoz hassasiyeti olanlarda gaz yapabilen bir gıda.

BU KİŞİLER DİKKATLİ TÜKETMELİ

Mide ve bağırsak sisteminde belirgin bir rahatsızlığı, reflüsü, gastriti veya laktoz intoleransı bulunmayan sağlıklı bireyler için domates ve peynirin birlikte tüketilmesi metabolik bir sorun teşkil etmiyor ancak sindirim sistemi hassas olan kişilerin, kendi vücut reaksiyonlarını gözlemleyerek bu gıdaları tüketmesi tavsiye edildi.