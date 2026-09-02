iğ olarak tüketilebilmesi de kırmızı biberi salatalar için ideal hale getiriyor. Özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin olan kırmızı biber, aynı zamanda A vitamini öncülü olan karotenoidler ve çeşitli antioksidan bileşikler içeriyor.

PORTAKALDAN BİLE DAHA FAZLA C VİTAMİNİ İÇERİYOR

Kırmızı biberin en dikkat çekici özelliklerinden biri C vitamini miktarı. Verilere göre 100 gram çiğ kırmızı biber, aynı miktardaki portakaldan belirgin şekilde daha fazla C vitamini sağlıyor.

C vitamini bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunurken vücudun kolajen üretiminde ve demirin emiliminde de rol oynuyor. Kırmızı biberin içerdiği karotenoidler ise sebzeye karakteristik kırmızı rengini veren doğal bitkisel bileşikler arasında bulunuyor.

Kalorisi düşük ve su oranı yüksek olan kırmızı biber, bu özellikleriyle günlük beslenmeye kolayca eklenebilecek sebzeler arasında gösteriliyor.

ÇİĞ TÜKETMEK AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Kırmızı biberin salatalarda çiğ tüketilmesi özellikle C vitamini açısından avantaj sağlayabilir. C vitamini ısıya karşı hassas olduğundan uzun süre ve yüksek sıcaklıkta pişirme sırasında miktarında azalma meydana gelebiliyor.

Bu nedenle kırmızı biberi doğrayarak domates, salatalık ve yeşilliklerle birlikte tüketmek, besin çeşitliliğini artırmanın kolay yollarından biri olarak gösteriliyor.

Uzmanlar ise tek bir sebzeyi kesin olarak “en sağlıklı salata malzemesi” ilan etmek yerine farklı renkteki sebzelerin birlikte tüketilmesini öneriyor. Domates, salatalık ve yeşilliklerin yanına kırmızı biber eklemek; farklı vitamin, mineral ve bitkisel bileşiklerin aynı öğünde alınmasını sağlayabiliyor.