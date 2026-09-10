Özellikle pancar ve pancar suyunun tansiyon üzerindeki etkisini inceleyen klinik araştırmalarda, düzenli tüketimin bazı kişilerde büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncının düşmesine yardımcı olabileceği görüldü. 11 klinik çalışmanın değerlendirildiği kapsamlı bir araştırmada, hipertansiyonu bulunan kişilerde pancar suyu tüketiminin sistolik tansiyonda ortalama yaklaşık 5 mmHg'lik düşüşle ilişkili olduğu belirlendi.

ETKİSİNİN SIRRI İÇERDİĞİ NİTRATTA

Pancarı bu konuda öne çıkaran temel özellik, doğal olarak yüksek miktarda inorganik nitrat içermesi. Vücuda alınan nitratın bir bölümü önce nitrite, ardından damarların işleyişinde önemli rol oynayan nitrik okside dönüştürülüyor.

Nitrik oksit damarların gevşemesine ve genişlemesine yardımcı oluyor. Damarların daha rahat genişlemesi ise kanın daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncının düşmesine katkıda bulunabiliyor. Çok sayıda klinik araştırmanın birlikte değerlendirildiği kapsamlı bir çalışmada, besinlerden alınan nitrat miktarındaki artışın kan basıncındaki düşüşle ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmalarda özellikle pancar suyu üzerinde duruluyor. Hipertansiyon hastalarını kapsayan çalışmalarda günlük pancar suyu tüketiminin sistolik tansiyonda düşüş sağlayabildiği görülürken, küçük tansiyon olarak bilinen diyastolik kan basıncındaki sonuçların ise aynı ölçüde belirgin olmadığı bildirildi.

TEK BAŞINA TEDAVİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Bununla birlikte pancarın tansiyonu kesin olarak düşüren bir ilaç gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. Araştırmalar umut verici sonuçlar ortaya koysa da çalışmaların süresi, kullanılan pancar miktarı ve katılımcıların sağlık durumları birbirinden farklılık gösteriyor. Kapsamlı değerlendirmelerde de mevcut kanıtların kesinlik düzeyinin düşük olduğu ve sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiği vurgulanıyor.

Bu nedenle pancar, dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilebilse de yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların yerine geçmiyor. Tansiyon hastalarının özellikle beslenmelerinde önemli değişiklik yapmadan veya yoğun biçimde pancar suyu tüketmeye başlamadan önce doktorlarına danışmaları önem taşıyor.