Türk mutfağının temel malzemelerinden biri olan domates, yüksek besin değerlerine rağmen bazı risk grupları için sakıncalı sonuçlar doğuruyor. Yapılan klinik araştırmalar, bu besinin böbrek işlevlerini ve sindirim sistemini doğrudan olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

BÖBREK VE SİNDİRİM SİSTEMİNE ETKİLERİ NELER?

Domates, yüksek miktarda oksalit asit barındırması sebebiyle özellikle böbrek hastaları için kontrendike bir gıda olarak sınıflandırılıyor. Bu asit oranı, mevcut böbrek rahatsızlıklarının seyrini hızlandırarak yapısal hasarları tetikliyor.

Kronik sindirim sistemi rahatsızlığı bulunan kişilerin de domates tüketiminde dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sabah saatlerinde tüketilen domates, hassas mide ve bağırsak yapısına sahip bireylerde klinik hastalık belirtilerini artırıyor.

HAZIR SOSLARDA RİSK BÜYÜK

Domates, içerdiği yüksek histamine bağlı olarak özellikle çocuklarda ve hassas ciltlerde ağız çevresinde kızarıklığa veya kaşıntıya yol açabilir. Likopen maddesiyle kardiyovasküler sistemi desteklese de alerjik bünyelerde reaksiyon riskini artırıyor.

Diyetisyenler ayrıca ketçap ve hazır domates sosları gibi işlenmiş endüstriyel ürünlere karşı da uyarıda bulunuyor. Bu hazır gıdaların içerdiği yoğun yağ miktarları ve katkı maddeleri, obezite riskini doğrudan tetikliyor.