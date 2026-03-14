Uzmanlar, sofraların vazgeçilmez besinlerinden biri olan domatesin yanlış tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle hatalı pişirme ve saklama yöntemlerinin domatesin besin değerini düşürdüğünü ve bazı durumlarda sağlık risklerini artırabildiğini ortaya koyuyor.

AÇ KARNINA TÜKETMEK RAHATSIZ EDEBİLİR

Domates her ne kadar sağlıklı bir besin olarak bilinse de bazı kişilerde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Özellikle reflü, gastrit ya da mide ekşimesi yaşayan kişilerin aç karnına domates tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlara göre domates, mide asidini artırarak yanma ve rahatsızlık hissini tetikleyebiliyor. Bu nedenle domatesin yemeklerle birlikte ya da pişmiş halde tüketilmesi daha uygun görülüyor.

METAL BIÇAKLA KESMEK VİTAMİN KAYBINA YOL AÇAR

Domates tüketiminde yapılan bir diğer yaygın hata ise metal bıçak kullanmak. Uzmanlar, domateste bulunan likopen ve C vitamininin metal yüzeyle temas ettiğinde azalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle domatesin besin değerini koruyabilmek için seramik veya plastik bıçakların tercih edilmesi öneriliyor.

ÇÜRÜK VE LEKELİ DOMATESLERE DİKKAT

Domates satın alırken görünümüne dikkat edilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Üzerinde siyah lekeler, çatlaklar ya da çürüme belirtileri bulunan domateslerin tüketilmemesi gerekiyor. Bu tür ürünler zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor.

ZARARLI BAKTERİLER HIZLA ÇOĞALIYOR

Uzmanlar, özellikle salmonella ve E. coli gibi bakterilerin çürümeye başlayan domateslerde kısa sürede çoğalabildiğini belirtiyor. Bu bakteriler ciddi gıda zehirlenmelerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle bozulma belirtisi gösteren domateslerin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

UZUN SÜRE PİŞİRMEK BESİN DEĞERİNİ AZALTIYOR

Domatesin uzun süre yüksek ısıya maruz kalması da yapılan hatalar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu durum, domatesin içerdiği bazı vitamin ve antioksidanların kaybolmasına neden olabiliyor. Sos veya yemek hazırlanırken domatesin son aşamada eklenmesi, besin değerinin korunmasına yardımcı oluyor.