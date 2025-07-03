Gıda güvenliği uzmanları domateslerin üzerinde bulunan bazı işaretlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söylüypor. Üzerinde küp şeklinde kara lekeler, küf izleri ya da çatlaklar bulunan domatesler kesinlikle tüketilmemeli. Önemsenmeyen bu işaretler, domatesin iç kısmında çürüme başladığının ya da zararlı mikroorganizmaların yerleştiği gösteriyor.

DOMATESİN DIŞINA DİKKAT EDİN

Domatesin dışında yumuşak, çökük bölgeler varsa almayın. Sap kısmı etrafında yeşil ya da siyah benekli sertlikler bulunuyorsa bu da olgunlaşmamış ve tarla hastalıklarını işaret ediyor. Üzerinde bulunan delikler ise böcek lavra zararını gösteriyor.

SİNDİRİMİ SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Domateslerle ilgili bir başka uyarı ise fermente olmaya başlayan domatesler için geldi. Uzmanlar, sümüksü yüzeye sahip, yapışkan, alkolümsü kokan domateslerin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu tür ürünler sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir.

İYİ DOMATES NASIL SEÇİLİR?

En iyi domatesi almak için, canlı kırmızı renkte, tok ve diri yapılı, sapı yeşil ve taze olmasına dikkat edilmelidir. Derisinde çatlak ya da leke olmamalı.