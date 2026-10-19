Rizeli bir vatandaş, yıllar önce Almanya’dan getirdiği özel bir bitkiyle hem bahçesinde büyük bir üretim başarısı yakaladı hem de bölgede yeni bir gelir kapısı araladı. Kamuoyunda "ağaçta yetişen domates" olarak bilinen ve görünümüyle dikkat çeken bu egzotik meyve, Doğu Karadeniz'in iklimine kısa sürede uyum sağladı.

ALMANYA'DAN GETİRİLDİ RİZE TOPRAĞINI SEVDİ

Girişimci vatandaş, Almanya ziyareti sırasında gördüğü bu bitkiyi Rize'deki bahçesine ekerek bir deneme yaptı. Rize'nin havasını, suyunu ve verimli toprağını çok seven bitki, kısa sürede yüksek verim vererek görenleri kendine hayran bıraktı. Toprağa dikildikten sadece 1 yıl sonra ürün vermeye başlayan bu meyve, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taleplerin artması üzerine fidan ve tohum satışına başlayan üretici, kendisine bereketli bir ekmek kapısı oluşturdu.

TANESİ AVRUPA'DA 3 EURO: REÇELİ DE YAPILIYOR

Almanya'da tanesi 3 Euro gibi yüksek bir fiyattan alıcı bulan bu değerli meyve, Rize'de üretilerek yerel ekonomiye kazandırılıyor. Çeşitli tüketim şekillerine uygun olan meyvenin özellikle reçelinin yapıldığı ve lezzetinin oldukça beğenildiği ifade ediliyor.

HER DERDE DEVA BİR ŞİFA DEPOSU

Lezzetinin yanı sıra sağlığa sunduğu katkılarla da öne çıkan ağaç domatesi adeta bir şifa deposu niteliğinde. Yüksek miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren meyve, göz sağlığını korumaya ve güçlendirmeye yardımcı oluyor. Barındırdığı E vitamini sayesinde yağların oksidasyonunu önleyerek yaşlılığa bağlı hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir etki gösteriyor. Zengin Beta-Karoten içeriği ise vücudu sigara dumanı ve hava kirliliği gibi olumsuz dış etkenlere karşı adeta bir kalkan gibi koruyor.