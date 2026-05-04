Birçok kişi domatesin çabuk bozulmaması için soğuk ortamı tercih ediyor. Ancak araştırmalar, düşük sıcaklığın domatesin doğal yapısını bozduğunu ve lezzetini ciddi şekilde azalttığını gösteriyor. Soğuk ortam, domatesin aroma ve tat oluşturan bileşenlerini baskılıyor; sonuç olarak dışı sağlam görünse bile içten içe tatsızlaşıyor.

ODA SICAKLIĞI EN DOĞRU SEÇİM

Uzmanlara göre domateslerin en doğru saklama yöntemi, doğrudan mutfak tezgahında, oda sıcaklığında muhafaza edilmesi. Özellikle henüz tam olgunlaşmamış domatesler bu şekilde bekletildiğinde hem doğal süreçte olgunlaşıyor hem de lezzetini koruyor.

Ayrıca domateslerin güneş ışığından uzak ve hava alabilen bir ortamda tutulması öneriliyor. Bu sayede hem çürüme riski azalıyor hem de tazeliği daha uzun süre korunuyor.

HER DURUMDA BUZDOLABI YANLIŞ DEĞİL

Yine de istisnai durumlar da var. Eğer domates tamamen olgunlaştıysa ve kısa sürede tüketilmeyecekse, buzdolabına koymak raf ömrünü uzatabiliyor. Ancak bu durumda bile tüketmeden önce yeniden oda sıcaklığına getirilmesi tavsiye ediliyor.

Kesilmiş domatesler için ise durum farklı. Gıda güvenliği açısından bu tür ürünlerin mutlaka buzdolabında saklanması gerekiyor.

Kısacası domatesi doğru saklamanın sırrı, alışkanlıkları değiştirmekten geçiyor. Buzdolabı her zaman çözüm değil; aksine çoğu zaman lezzetin gizlice kaybolmasına neden oluyor.