Tarım uzmanlarının önerdiği uygulamada kullanılan doğal kaolin kili, bitkinin yaprak ve meyvelerini ince bir tabakayla kaplayarak güneş ışınlarının bir bölümünü yansıtıyor. Böylece domateslerin aşırı ısınmasının önüne geçilirken, su kaybının da azaltılması amaçlanıyor.

Kaolin kiliyle ilgili çalışmalar, bu yöntemin meyve yüzey sıcaklığını düşürdüğünü ve güneş yanığına bağlı ürün kayıplarını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. İtalya'da domatesler üzerinde yürütülen bir araştırmada, kaolin uygulanan bitkilerde pazarlanabilir ürün miktarının arttığı, güneş yanığı görülen meyvelerin ise belirgin şekilde azaldığı tespit edildi.

GÜNEŞ IŞINLARINI YANSITIYOR

Kaolin, doğada bulunan beyaz renkli bir kil minerali olarak biliniyor. Suyla karıştırılarak hazırlanan karışım, püskürtme ekipmanlarıyla bitkinin yapraklarına ve meyvelerine uygulanıyor. Oluşan ince beyaz tabaka, güneş ışınlarının bir kısmını geri yansıtarak meyvelerin yüzey sıcaklığını düşürüyor.

Uzmanlara göre bu yöntem sayesinde özellikle uzun süre 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda görülen güneş yanıkları önemli ölçüde azaltılabiliyor. Aynı zamanda bitkinin aşırı su kaybetmesinin önüne geçilerek kurak dönemlerde daha sağlıklı gelişim göstermesi destekleniyor.

SICAK HAVALARDA DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR

Kaolin uygulaması yalnızca domateslerde değil, elma, üzüm, biber ve narenciye gibi farklı tarım ürünlerinde de kullanılıyor. Doğal yapısı sayesinde hasat öncesinde suyla temizlenebilen kil tabakası, kimyasal bir ilaç yerine fiziksel koruma sağlayan bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Utah State University Extension başta olmak üzere birçok tarım kurumu, özellikle aşırı sıcak ve kurak bölgelerde kaolin kilinin güneş yanığını azaltmak amacıyla kullanılabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanması nedeniyle bu tür doğal koruma yöntemlerine olan ilginin giderek arttığını ifade ediyor.