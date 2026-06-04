Domates hasadının Kumluca bölgesinde temmuz ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bölgede üretilen domatesler başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Balkan ülkeleri ile Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Yaz aylarında üretimin artmasıyla birlikte piyasaya arz edilen ürün miktarının da yükselmesi öngörülüyor.

'TONAJDAN DA ÜRETİMDEN DE MEMNUNUZ'

Yaz mevsimiyle birlikte üretimin arttığına dikkati çeken üretici Abdül Okulu, "15 Mart'ta dikimini yaptığımız domateslerde yaz sezonuyla birlikte hasada başladık. Şu an itibarıyla Kumluca Hali'nde domateslerimiz kilogram başına 20 ila 25 lira arasında alıcı buluyor. Hasadımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa temmuz ayının sonuna kadar devam edecek. Şu an tonajdan da üretimden de memnunuz. Hava şartları da iyi gidiyor. Kış aylarında oldukça zor günler geçirdik. Birçok doğal afete maruz kaldık ancak şu anda üretimimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'FİYATLARIN KADEMELİ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Domates ihracat ağının geniş olduğundan bahseden Okulu, “Ürettiğimiz domatesler Ukrayna, Rusya ve AB ülkelerinin yanı sıra, Balkan ülkeleri ile Azerbaycan'a ihraç ediliyor. Üreticiden çıkan domatesin kilogram fiyatı sabit ancak marketlerde fiyatların 150 liraya kadar çıktığını görüyoruz.

Ancak ürün, market rafına ulaşana kadar ciddi maliyetler oluşuyor. Mazot fiyatları, işçilik giderleri, lojistik maliyetleri ve ürünün yolda ya da markette verdiği fireler, fiyatların yükselmesine neden oluyor. Yine de üretici fiyatı ile market fiyatı arasında çok büyük fark bulunuyor. Yaz aylarında üretimin ve tonajın artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde fiyatların kademeli düşmesini bekliyoruz. Üretim arttıkça piyasadaki ürün miktarı da yükselecek ve buna bağlı olarak fiyatlar daha makul seviyelere gelecektir" dedi.