Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ilk faturası Domenico Tedesco'ya kesildi, Alman-İtalyan teknik adamla yol ayrımına gidildiği açıklandı.

"İKİNCİ YENİLGİNİN ARDINDAN"

Henüz Sarı-Lacivertlilerde geleceği olduğunu düşünen 40 yaşındaki çalıştırıcı ise ayrılığın ardından ilk açıklamasını Alman haber ajansı dpa'ya yaptı. Tedesco, şöyle konuştu:

"Henüz sözleşme uzatma ihtimalini konuşurken sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BULUYORUM"

Alınan bu karar, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğinin de göstergesi. Göreve başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte yapıldığı şeklinden biraz daha farklı ele almak istedik.

İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum."

SOSYAL MEDYADA SESLER YÜKSELDİ

Derbi mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında alınan büyük yaranın ilk faturasının Tedesco'ya kesilmesi ise Sarı-Lacivertli taraftarlarda huzursuzluk yarattı. Sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı, Tedesco'yla yolların ayrılmasını eleştiren gönderiler paylaştı.

40 yaşındaki çalıştırıcıya "Seninleyiz Tedesco" şeklinde destek mesajları yağarken, "#TedescoKalsınHepinizGidin" şeklindeki 'hashtag' oldukça kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.