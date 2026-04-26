Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında en büyük yarasını aldı... Fark 7 puana çıkarken Sarı-Kırmızılı taraftarlar maç sonu statta şampiyonluk kutlamalarına dahi başladı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise sahada oynadıkları futbola dair itiraflarda bulundu. İtalyan çalıştırıcının sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon aldık, geriden oyun kurduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı.

"SİNDİRMEK ZOR..."

İlk gol taçtan geldi. İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozisyonlar, karşı karşıya pozisyonlar var.

"İYİ OLDUKLARINI KABULLENİYORUZ"

Galatasaray'ın iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık. Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var VE o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Ben artık bir sonraki konuya odaklanacağım."