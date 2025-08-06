İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i listesine aldı.
Sky Sport'ta yer alan habere göre kaleci arayışındaki İngiliz ekibi, Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer'e 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Zetterer transferinde pürüz çıkması halinde West Ham United'ın Livakovic için girişimde bulunacağı belirtildi.
Dinamo Zagreb'den 2023 yılında 6.65 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında geldiği Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın arkasında kalan Dominik Livakovic'in günce piyasa değeri 9 milyon Euro...