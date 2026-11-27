Bolu’nun Göynük ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla domuz avına çıkan 35 yaşındaki Ömer Güleç, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Güleç’in yanında bulunan 5 arkadaşı gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 arkadaşıyla birlikte domuz avına çıkan Ömer Güleç, iddiaya göre arkadaşlarından birinin tüfeğini ateşlemesi sonucu kazara vuruldu. SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ Çevredekilerin ve yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan 35 yaşındaki Güleç’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ömer Güleç’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 5 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında olay sırasında Ömer Güleç’in yanında bulunan 5 arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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