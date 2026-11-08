Bartın’da birlikte ava çıkan iki kuzenin av turu faciayla noktalandı. Çalıların arkasından gelen hışırtıyı yabani hayvan sanarak tetiğe basan avcı, amcasının oğlunun ölümüne neden oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Akağaç köyü Göcü mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki İ.Y. ile amcasının oğlu 48 yaşındaki Muhittin Yaygun domuz avlamak amacıyla ormana gitti. İki kuzen, bir süre birlikte yürüdükten sonra farklı noktalarda pusu kurup avlanmak üzere birbirinden ayrıldı.

ÇALILARDAN GELEN SESE ATEŞ AÇTI

Ormanda beklediği sırada çalıların arasından sesler geldiğini fark eden İ.Y., yaklaşanın yabani hayvan olduğunu düşünerek av tüfeğini o yöne doğrultup ateşledi. Ateş açtığı noktaya giden İ.Y., vurduğu kişinin amcasının oğlu Muhittin Yaygun olduğunu görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Muhittin Yaygun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaygun’un cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuzenini kazara vurduğunu belirten şüpheli İ.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.