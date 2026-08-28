Zonguldak'ın Devrek ilçesinde domuz avı sırasında yaşanan trajik kaza bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olay, Devrek'in Akçasu köyünde mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için bekleyen K.B. (50) tarafından yaşandı. K.B., hareketlilik görerek tüfekle ateş etti. Bu sırada bölgede bulunan K.B.'nin kuzeni Kenan B. (51) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tüfekle ateş eden K.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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