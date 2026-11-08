Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanda domuz avına çıkan Muhittin Yaygun, kuzeni İ.Y.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu hayatını kaybetti. İ.Y. gözaltına alındı. Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İ.Y. ile amcasının oğlu Muhittin Yaygun, birlikte çıktıkları avda bir süre sonra farklı bölgelerde avlanmak için ayrıldı. İddiaya göre İ.Y., çalıların arasından gelen sesi yabani hayvan sanarak tüfeğini ateşledi. Kuzenini vurduğunu gören İ.Y., sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaygun'un cenazesi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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