Elazığ-Bingöl kara yolunun Yeniköy mevkisinde meydana gelen kazada, K.Ç. yönetimindeki 23 ADD 418 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.