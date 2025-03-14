Adana'nın Çukurova bölgesi, 22 Şubat'ta başlayan ve dört gün süren don olayının etkisiyle büyük bir tarımsal krizle karşı karşıya kaldı. Gece sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesi, narenciye başta olmak üzere birçok üründe yüzde 50 ila 80 arasında kayıplara neden oldu.

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, don felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi. Tayakısı, 'Domates, patates, marul, karpuz, narenciye ve nektarin gibi ürünlerde ciddi kayıplar yaşandı. Üreticilerimizin ürünleri, çeşitlerine göre yüzde 50 ile 80 arasında zarar gördü. Bu durum, tarımsal üretimin neredeyse başlamadan sona ermesine neden oldu,' dedi.

Don felaketinin etkileri sadece üreticilerle sınırlı kalmayacak. Tayakısı, yaşanan bu felaketin sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan yansıyacağını belirtti. 'Doğu Akdeniz bölgesindeki bu durum, tarıma ve çiftçiye olduğu kadar ülke ekonomisine de büyük zarar verdi. Üreticiler, tüketiciler, ihracatçılar ve zirai ilaç bayileri bu durumdan olumsuz etkilenecek. Halkımız ise don felaketi ve mazot zamları nedeniyle gıdaya yüksek fiyatlarla ulaşmak zorunda kalacak,' ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin gıda egemenliğini de riske sokabilir. Çiftçilerin ürün kayıpları, ülkenin tarımsal üretim kapasitesini olumsuz etkileyerek, gıda fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir.